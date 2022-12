(Di mercoledì 21 dicembre 2022) "Vorrei che, al termine del mio mandato, avessimo fatto un piccolo passo in avanti sullae nessuno mi venga a dire che non ce n'è bisogno. A quasi 77 anni dalla fine della guerra siamo ...

Agenzia ANSA

... in alcuni momenti di vita pubblica c'è ancora un'non sempre pacificata, pur nelle ... L'ha detto il presidente del Senato, Lanella consueta cerimonia degli auguri natalizi. . 21 dicembre ...leggi anche Gas, meno consumi per abbassare le bollette: l'è tra i peggiori nell'Ue Il ... con posizioni differenti in Europa, ha poi favorito chi ha subito condannato l'invasione. Ecco ... La Russa, in Italia serve ancora pacificazione nazionale - Politica Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, difende l'Unione dal caso di corruzione che ha coinvolto l'ex vicepresidente Eva Kaili e ...Analisi della riproposizione televisiva di “Filumena Marturano” e della sua distanza dalla potenza dell’originale tensione eduardiana ...