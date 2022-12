La Russa e la seconda carica dello Stato | “Un macigno | immagino la prima”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Questa cosa dellacaricoè una specie di, poveretto, quello che ha la, deve essere terribile”. Così, con una battuta, il presidente del Senato, Ignazio La, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi. Laè quindi tornato sul “numero dei parlamentari ridotto”, motivato dalla necessità di ridurre i costi della politica: “Visti i risultati – afferma – non so se ne valesse la pena. Abbiamo fatto un mezzo buco nell’acqua, ma cosa fatta capo ha. Sicuramente ci sarà un risparmio, ma poteva e doveva essere più ampio”. Sulla disciplina dei collaboratori parlamentari, “per un po’ di tempo, breve, voglio ...