La Russa | «25 aprile? Non basta andare ai cortei Se mi manca essere “operativo”? Un casino» – Il video

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) È iniziata la settimana di Natale ed è tempo per chi lavora tra Camera e Senato di scambiarsi gli auguri. Ma non i saluti: nei prossimi giorni, ad attendere parlamentari, addetti dei palazzi e giornalisti ci sarà un tour de force per approvare la legge di Bilancio 2023 e scongiurare l’esercizio provvisorio. Lo dice anche Ignazio La: il presidente di Palazzo Madama, in un incontro conviviale con i giornalisti, ribadisce che «l’esercizio provvisorio va evitato non perché danneggia una parte politica o il governo, ma perché sarebbe un danno di immagine per l’Italia». La seconda carica dello Stato, comunque, è fiducioso che non si sfori la deadline del 31 dicembre: «Ci sono dei momenti – aggiunge – in cui maggioranza e opposizione, ferme nelle loro idee, debbono però avere come stella cometa l’interesse nazionale, il bene dell’Italia e quello di non arrivare ...