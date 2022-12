La rabbia di Giroud dà speranza al Milan | può servire nella rimonta al Napoli

la Repubblica

Sotto accusa Deschamps che avrebbe agito in accordo cone Griezmann. Macron definito fuori luogo, Mbappé lo ha evitato France's forward #10 Kylian ... trae disagio. Molti in Francia, a ...Milan In casa dei rossoneri si attende il rientro di due uomini chiave come Oliviere Theo ... Stefano Pioli ora spera per lapossa trasformarsi in motivazioni per continuare a far bene ... Giroud, la rabbia per la sostituzione nella finale dei mondiali In ballo anche il rinnovo del prestito: deve convincere Inzaghi e la società. A Giroud è andata meglio, ha trascinato la Francia fino alla finale, quando però ha subito l’assurda umiliazione della ...Allo stesso modo, andranno recuperati mentalmente i giocatori che hanno vissuto un Mondiale deludente, come il belga Lukaku ...