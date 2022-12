Globalist.it

Lo ha detto ladel Parlamento europeo Robertaalla Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici alla Farnesina. Questa guerra ha posto il tema di quanto 'i nostri pilastri, ...Qatargate "Grazie allaperché anche in un momento di difficoltà con la sua determinazione ... ha affermato ancora Tajani, ringraziando ladel Parlamento europeo in un passaggio ... La presidente Metsola: “L’Europa è forte, lo ha dimostrato in Ucraina, fiera della nostra reazione” (ANSA) - ROMA, 21 DIC - "La diplomazia italiana, come hanno osservato il ministro Tajani e la presidente Metsola, è discreta e autorevole, svolge il suo ruolo con efficacia per fare in modo che si ...La presidente del parlamento Ue, Roberta Metsola è tornata sullo scandalo 'Qatargate' intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici ...