La musica come mezzo indispensabile per conoscere sè stessi e il mondo

L'Eco di Bergamo

Il video per i 40 anni di Ogni volta ' Tra le canzoni entrate nella storia dellaitaliana, e ... Racconta ancora Bertusi: 'per i precedenti, a creare il video è stata un'interazione tra ...Bells Will Be Ringing (PleaseHome for Christmas) The Offspring "Abbiamo pensato che sarebbe stato il seguito perfetto di Christmas (Baby PleaseHome) che abbiamo registrato l'anno scorso", ... La musica come mezzo indispensabile per conoscere sè stessi e il ... Il nuovo anno della Rai comincia (come ormai consuetudine) all'insegna della danza. Roberto Bolle torna in tv con Danza Con Me, in onda in prima serata il 1° gennaio 2023 su Rai 1. Danza ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...