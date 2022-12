La manovra finanziaria domani in Aula alla Camera | venerdì la fiducia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) - Via liberaproroga al 31 dicembre della Cila per il superbonus al 110% e la soppressione del tetto di 60 euro per pagare con il Pos. Al via la sperimentazione del 'reddito alimentare' per chi è ...

Sky Tg24

- Via libera alla proroga al 31 dicembre della Cila per il superbonus al 110% e la soppressione del tetto di 60 euro per pagare con il Pos. Al via la sperimentazione del 'reddito alimentare' per chi è ...Il presidente del Senato coglie l'occasione offerta dalla cronaca, l'approvazione della, ... ad eccezione della legge, è più serio piuttosto che farla rimbalzare tra Camera e ... Manovra governo Meloni, le news di oggi: smart working prorogato per i fragili. DIRETTA “Prevedere, in un’ottica di lungo periodo, di concerto con le amministrazioni comunali, interventi di mitigazione ambientale al fine di migliorare la qualità dell’aria per la piana di Lucca e degli al ...L'esecutivo a guida FdI si contraddice e va in continuità con Draghi. La seduta notturna sulla legge di Bilancio è nel segno delle contrattazioni e Giorgetti affossa Forza Italia. Bonus cultura e Rdc ...