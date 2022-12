La mancata estradizione di un giornalista turco rallenta l’ingresso della Svezia nella Nato

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La strada per l’entratadie Finlandia torna a essere in salita dopo che la Corte suprema svedese ha rigettato la richiesta di Ankara di estradare ilBulent Kenes. Il nome dell’ex direttore di Zaman Today, sito di informazionein lingua inglese, figuralista delle persone che il presidente Recep Tayyip Erdogan vuole vedere consegnate alla Turchia a causa dei suoi presunti legami con il movimento guidato da Fethulla Gulen. Il predicatore, un tempo amico di Erdogan, è diventato il nemico numero uno del presidente dopo la rottura del 2012 ed è considerato la mente dietro al fallito colpo di Stato del 2016, a cui ha fatto seguito una campagna di persecuzione nei confronti dei soggetti a lui vicini. A pagarne le conseguenze è stato anche Kenes, che ...

