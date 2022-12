La lobby sinistra Quando la politica diventa business

Leggi su panorama

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Sono stati esponenti di punta nei partiti che da sempre esibiscono superiorità morale. Oggi, grazie alla rete di conoscenze e all’autorevolezza acquisite, li ritroviamo al centro di strategie (e affari) globali. Certo, c’è chi riciclandosi promuove alcuni Paesi in cerca di legittimazione, con accortezza. E chi invece si fa prendere la mano. Magari finendo coinvolto in inchieste come il Qatargate... In Francia le chiamano pantouflage, in Inghilterra revolving doors e in Italia porte girevoli. Poco cambia, però: si esce dall’uscio e si rientra dalla finestra. Come ha fatto l’ex europarlamentare Antonio Panzeri alla fine del suo mandato. Per continuare a frequentare l’emiciclo in vetro e acciaio di Bruxelles, ha indossato misericordiose vesti: fondatore di Fight Impunity, Ong dedita a quei diritti umanitari sempre sbandierati durante la carriera. Una perfetta ...