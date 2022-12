La guerra ha fatto saltare i meccanismi abituali che determinano il prezzo del gas | in passato quasi mai sopra i 60 euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il record degli aumenti si è registrato nei primi tre mesi del 2022, con un incremento di oltre il 41% rispetto al trimestre precedente. Dall’invasione russa dell’Ucraina, il mercato del gas è uscito dagli schemi tradizionali. È lala voce che incide di più sulle bollette. Il mercato segue un andamento inedito: nonostante la media degli stoccaggipei sia oltre l’80% e ci sia abbondanza di gnl, i prezzi rimangono su valori storicamente elevati. Prima dell’invasione russa dell’Ucraina il costo al megawatt/ora superava difficilmente i 60. I grafici realizzati da ilQuotidiano.it mostrano che il costo del gas naturale per una famiglia in regime di tutela e con consumo annuale di 1.400 m³ è arrivato a 137 centesimi per metro cubo: un aumento del 41% rispetto al trimestre precedente. In questo quadro la ...