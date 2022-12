La grossa sorpresa Ballando | finale rovinato? Ecco il nome del vincitore

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Chi vinceràcon le stelle? I bookmaker stanno dando i numeri in attesa che arrivi venerdì 23 dicembre, giorno della finalissima dello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Questa edizione ha riscosso grandissimo successo, nonostante un regolamento non proprio lineare che è però passato in secondo piano rispetto alle performance del cast e soprattutto alle polemiche. Tra il caso di Enrico Montesano, gli insulti e le barzellette di Iva Zanicchi e le frecciatine tra i giudici, non è mancato davvero nulla a. In gara sono rimaste sette coppie, una in più della settimana scorsa grazie al ripescaggio vinto da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Ma qual è la coppia favorita secondo i bookmaker? In pole position c'è sempre stato Gabriel Garko, amatissimo dal pubblico e ovviamente seguito anche per la sua storia personale. ...