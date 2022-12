La grande festa a Rabat per il rientro del Marocco dai Mondiali in Qatar | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Come noto, è stata l’Argentina di Lionel Scaloni a trionfare al Mondiale di calcio FIFA 2022 appena conclusosi in, imponendosi sulla Francia ai rigori. Ma i vincitori morali, secondo i più, sono stati i giocatori del, la prima nazionale africana a raggiungere la semifinale della competizione e ad aggiudicarsi il quarto posto dopo la sconfitta contro la Francia a un passo dal sogno della finale. Un traguardo storico insomma, la cui portata è stata dimostrata dall’accoglienza riservata dai tifosi al ritorno della squadra in patria. This was the reception of the Atlas Lions in the Moroccan capital,#DimaMaghrib #pic.twitter.com/UtF1czF06P — Rabiii (@ shiya99) December 20, 2022 L’accoglienza trionfale per ile l’encomio del sovrano Mohammed ...