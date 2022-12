La Gazzetta spiega come il Milan può rimontare il Napoli c’è anche De Ketelaere tra i motivi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lailpuòil(in cinque punti). È nella pagina dei commenti. Ne scrive Alessandro Vocalelli. E la domanda più ricorrente è sempre la stessa: ma questi 8 punti di vantaggio sulmettono ilin sicurezza? Interrogativo a cui, ed è condivisibile, ha risposto Pioli, rilanciando la sfida con una premessa. Se Spalletti dovesse continuare su questo ritmo arriverebbe a sfiorare o sforare il tetto dei 100 punti. I campioni d’Italia del, per prendere il riferimento più vicino, hanno ancora tante carte da giocare. Che potremmo, per chiarezza, riassumere in cinque punti. 1) La possibilità di guardare al ritorno del campionato, al calendario, con la speranza di poter accorciare ...

Non manca molto all'apertura del mercato di gennaio e in casa rossonera il nome di Hachim Ziyech continua a tornare di moda. Non è un mistero che l'interesse del Milan ...Mike Maignan non giocherà il 4 gennaio contro la Salernitana nel primo match ufficiale del Milan del 2023. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il ...