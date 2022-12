Agenzia ANSA

Un rientro atteso a lungo da Castrovilli e importante per lache, per la seconda parte della stagione, dovrà liberare un posto nella lista dei 25 per fargli spazio. "E' stata un'emozione ......non ve ne sono e il famoso 'terzo tempo' invocato da Cesare Prandelli ai tempi dellaè ... Si, si lotta e si sputa sangue per vincere. Quando la gara finisce, il rispetto dell'avversario ... La Fiorentina gioca a tennis in amichevole, 6-1 al Lugano - Calcio 89' - CASTROVILLI TORNA ANCHE AL GOL! La Fiorentina trova il 6-1 grazie ad un bellissimo pallonetto del numero 10, deviato da un avversario, che scavalca Osigwe 87' - Il Lugano terminerà la sfida in 9 ...Si è da poca conclusa l'amichevole fra Fiorentina e Lugano, terminata sul risultato di 6-1. Dopo un primo tempo a tratti più complicato del previsto, per la Fiorentina di Italiano ...