La «dura verità» che blocca il Governo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) «Abbiamo fatto un’operazione di mitigazione soltanto per il primo trimestre per quello che riguarda l’energia. Siamo consapevoli, l’abbiamo detto e lo ribadisco, che probabilmente tra due mesi saremo ancora alle prese con qualche misura da “fare“ se la situazione non si risolve come temo non si risolverà nel brevissimo termine…». C’è una cosa che salta subito all’occhio nel leggere o ascoltare, come è capitato alla platea dei presenti all’Assemblea di Coldiretti, le parole del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti; si tratta di un concetto semplice ma al tempo stesso inequivocabile: la. Mentre la corsa contro il tempo per l’approvazione della manovra sfida anche la sacralità della vigilia di Natale il titolare del dicastero che cura e gestisce i conti dello Stato ed anche i nostri non solo ammette, ma ribadisce una volta di più che i ...