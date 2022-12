La diretta. L'udienza di papa Francesco

Avvenire

Al termine dell'l'appello del Papa per i bambini dell'Ucraina . "Pensiamo ai tanti bambini dell'Ucraina che soffrono, soffrono tanto per questa guerra. In questa festa del Dio che si fa ...... la commissione ' Parità e pari opportunità ', si riunirà per un'conoscitiva, promossa ... La seduta si terrà in videoconferenza e sarà trasmessa instreaming sul canale YouTube del ... Il Papa: un Natale più sobrio, risparmiamo per aiutare l'Ucraina che soffre La Corte si è espressa dopo quasi 5 ore di camera di consiglio. La donna, 67 anni, è ai domiciliari dal 9 dicembre. Gli avvocati, che assistono anche la figlia Silvia (domani per lei l’udienza) hanno ...Papa Francesco ha ricevuto, lunedì 19 dicembre, una delegazione della Cgil guidata dal segretario generale Maurizio Landini. Nell'Aula Paolo VI presso la Città del Vaticano sono arrivate cinquemila de ...