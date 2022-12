La Conferenza Stampa | Ariete è la protagonista della puntata disponibile su RaiPlay dal 21 dicembre

Radio Radicale

Conferestaorganizzata dall'Onorevole Roberto Morassut. Registrazione video delladal titolo "Proposta di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti l'omicidio di Simonetta Cesaroni, la sparizione di Emanuela Orlandi e ...TagsDinamoNellapost partita parlano Kravish e coach Navarro per Malaga, mentre per la Dinamo inizia Jamal Jones, autore di un altro grande match da 21 punti con un rush pazzesco nel 3° quarto. ... Conferenza stampa del Terzo Polo su quanto sta accadendo in relazione alla manovra di bilancio (20.12.2022) (ANSA) - ALGERI, 20 DIC - Porterà il nome del leader sudafricano e simbolo della lotta contro il regime dell'Apartheid, Nelson Mandela, un nuovo stadio di calcio nella capitale algerina.Nella conferenza stampa post partita parlano Kravish e coach Navarro per Malaga, mentre per la Dinamo inizia Jamal Jones, autore di un altro grande match da 21 punti con un rush pazzesco nel ...