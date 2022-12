La chat sessista degli specializzandi di Medicina | il caso a Modena | i commenti sulle colleghe con le foto rubate dai social

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un altrodi sessismo in un ateneo è emerso dalla scuola did’Urgenza dell’Università die Reggio Emilia, dove sarebbe stata scoperta lacreata da alcuniin cui venivano classificate ledonne sulla base dell’avvenenza, anche condai loro profili. Gli scambi sarebbero avvenuti su Whatsapp, in un gruppo creato appositamente con questo obiettivo. Come riporta la Gazzetta di, il rettore Carlo Adolfo Porro ha deciso di avviare un’indagine interna, con una commissione disciplinare che dovrà fare chiarezza sulla vicenda. Ilsarebbe scoppiato quando il direttore della scuola did’Urgenza, Luca ...

Open

...deve mai abbassare la guardia rispetto alla denuncia e alla ferma condanna della cultura...alla comunità accademica" a seguito del caso di una "ignobile classifica hot" pubblicato su una......rispetto alla denuncia e alla ferma condanna della culturasottesa a tali episodi. Come è ormai noto, un dottorando del Dipartimento Seas, nel febbraio scorso, ha pubblicato, su una... La chat sessista degli specializzandi di Medicina, il caso a Modena ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Classifiche hot delle dottorande: indagine interna all'università di Palermo e proteste con striscioni: “Fuori il patriarcato ed i sessisti da Unipa” ...