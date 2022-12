La band death metal Susurro pubblica il nuovo singolo ‘Bloodbath’

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) di Sylvia Sussekind. La/thrashtedescahato il“Bloodbath”. L’uscita è stata registrata presso gli AKS Studios e mixata e masterizzata da Andy Lux. Il fondatore dellaJack Skaner descrive la canzone come segue: “Siamo tutti nati uguali, perché le guerre sono combattute per soldi, perché le masse

politicamentecorretto.com

... deve venire allaRow". Era una frecciatina a Puff Daddy e al suo lavoro con Notorious B. I. ... Sembrava sensato visto che erano lacaliforniana per eccellenza e Good Vibrations era stata un ...Youtube: anaïs la. Bandcamp: https://1q84tapes.bandcamp.com/album/ana - s - emily - dickinson - because - i - could - not - stop - for -Spotify e tutte altre le piattaforme digitali: ... La band tedesca Susurro pubblica il nuovo singolo "Bloodbath ... La band death/thrash metal tedesca Susurro ha pubblicato il nuovo singolo “Bloodbath”. L’uscita è stata registrata presso gli AKS Studios e mixata e masterizzata da Andy Lux. Il fondatore della band J ...