ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Catania News", "item": "https://www.itasportpress.it/catania - news/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "il Catania ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Catania News", "item": "https://www.itasportpress.it/catania - news/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "il Catania ... Kosovan spaventa il Catania che nella ripresa ribalta il Trapani La squadra di mister Giovanni Ferraro ha vinto contro un buon Trapani per 2-1 al Massimino. Ospiti in vantaggio al 33' con Kosovan che ha trasformato un calcio di rigore. Nella ripresa pareggio di ...