Juventus | lo striscione dei tifosi per Vialli | «Vinci questa battaglia» – FOTO

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Idellahanno esposto unofuori dall’Allianz Stadium per dare sostegno a Gianlucadellahanno esposto unofuori dall’Allianz Stadium per dare sostegno a Gianluca. «uomo vero,da vero guerriero». Questo il messaggio esposto daibianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il mondo del calcio si stringe intorno a Gianluca Vialli, ricoverato in ospedale a Londra e impegnato in una dura battaglia contro la malattia . E i tifosi della Juve non dimenticano il giocatore che ...Arriva lounico, come al Milan Inter, il rinnovo di Skriniar si complica. E Pimenta ...45 Inter 3 Fine 0 Sampdoria Domenica 6 Novembre 2022 - 20:452 Fine 0 Inter Mercoledì 9 ... Juventus, striscione fuori dall'Allianz per Vialli: "Vinci questa battaglia da vero guerriero" Fuori dall'Allianz Stadium è apparso uno striscione per sostenere l'uomo che ha alzato l'ultima Champions da capitano nel 1996 ...Carlo Pinsoglio è da anni il terzo portiere della Juventus, ma il suo rinnovo sembra davvero essere appeso a un filo e rischia di andarsene.