Juventus | le ultime sulla possibile nomina di Del Piero nel CdA

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lavuole riportare a casa Alessandro Del, storico capitano del club bianconero: lenovità Laentro sabato 24 dicembre 2022 svelerà la composizione del nuovo CdA. Almeno nei primi mesi però, non sono attese figure come ex calciatori e bandiere del club. L’area sportiva verrà rinforzata infatti solo nel corso del 2023, dopo la sessione di calciomercato invernale. Alessandro Delè il primo nome in lizza per questo ruolo, in quanto rappresenterebbe la figura ideale per tenere unito l’ambiente in questo difficile momento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

