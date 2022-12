JUNG_E | il trailer del nuovo film distopico di Netflix

ScreenWorld

Netflix ha da pochissime ore rilasciato il teaserdi, il thriller fantascientifico di Yeon Sang - ho ambientato in un futuro distopico devastato dai cambiamenti climatici. Yeon Sang - ho , al quale dobbiamo i pluriacclamati zombie ......sudcoreano di Shin Dae - sung - si apre con Ha Dongsoo (Hae ...Dongsoo (Hae - in ) che cammina in un buio vicolo urbano... Di seguito trovate il teaserinternazionale (con ... JUNG_E: il trailer del film di fantascienza Netflix Disney+ has recently revealed the first look of some of the highly anticipated series. The streaming platform has unveiled the first look for the upcoming debuts and returns of several original series ...Here’s what kept the world of cinema and web buzzing today The Lying Life of Adults, Shikarpur, Of An Age and JUNG_E. The trailer of Netflix’s upcoming Italian drama series The Lying Life of Adults is ...