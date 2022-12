Juan Jesus messaggio da applausi | “Napoli | mi hai cambiato la vita”

AreaNapoli.it

Difensori: Barba, Di Lorenzo, Hysaj,, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zedadka. Centrocampisti: Elmas, Gaetano, Lobotka, Marchisano, Ndombele, Spavone, Zerbin. Attaccanti: Kvaratskhelia, ...In occasione del compleanno della città, Juenha postato una splendida immagine con un toccante messaggio per Napoli. Guarda la foto in allegato! CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ... Juan Jesus, messaggio da brividi per Napoli: 'Mi hai cambiato la vita' 19:10 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lille, quarta ed ultima amichevole invernale in programma per gli azzurri che si giocherà alle 20 allo stadio Maradona. Luciano Spalletti schiera il 4-3- ...Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lille, quarta ed ultima amichevole invernale in programma per gli azzurri che si giocherà alle 20 allo stadio Maradona.