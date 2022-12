Jocelyn Hattab | chi è la moglie Alessandra Chianese | età | carriera | oggi | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, oltre a Marino Bartoletti che presenterà il suo ultimo libro e Chiara Amirante, anche, noto autore, regista e produttore tv, che sarà in studio con la. I due si racconteranno a cuore aperto, dallaall’amore che li lega. View this post onA post shared by(@) Cosa sappiamo sulla giornalistaIl ...