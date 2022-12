Jack Ryan è in fuga dal Governo nella terza stagione della serie action

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) John Krasinski () Parte da Roma laditrhiller targato Prime Video basato sul personaggio dei romanzi di Tom Clancy. Nelle nuove puntate il protagonista sta lavorando come ufficialeCIACapitale, quando gli viene fatta una soffiata secondo la quale il Sokol Project – un piano segreto per riportare in auge l’Impero sovietico - è stato riattivato a più di 50 anni da quando si pensava fosse stato definitivamente chiuso.intraprende quindi una missione per averne conferma, ma le cose velocemente iniziano ad andare storte, e viene ingiustamente implicato in una cospirazione più grande. Accusato di tradimento, con un “Avviso Rosso” per il suo arresto, ...

Se non vedevate l'ora di vedere i primi episodi della terza stagione di Jack Ryan, sappiate che da oggi sono disponibili alla visione su Prime Video. La serie ha per protagonista John Krasinski e al suo fianco vede Wendell Pierce e Michael Kelly che tornano. Gli otto episodi della terza stagione di Jack Ryan di Tom Clancy sono ora disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Nella terza stagione della serie action-thriller, Jack Ryan è in fuga.