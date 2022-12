Iran | Ucraina | energia Il saluto di Mattarella al corpo diplomatico italiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Signor Ministro, Autorità, Signore Ambasciatrici e Signori Ambasciatori, è con rammarico che mi vedo costretto a non partecipare direttamente, come avrei voluto, alla XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia. Tengo ad esprimere il mio sincero apprezzamento a tutti voi per il lavoro che ogni giorno svolgete con dedizione e senso dello Stato. La Conferenza è innanzi tutto un appuntamento importante per tracciare un bilancio e riflettere sulle priorità di politica estera in “un mondo che cambia” – per utilizzare il titolo che molto opportunamente si è voluto dare a questa conferenza – e in cui i rapporti internazionali e le loro conseguenze, anche nella portata patologica di conflitto fra Stati, ci lambiscono sempre più da vicino. L’aggressione brutale della Federazione russa ai danni dell’ha messo in discussione le regole sulle quali ...

Il Foglio

ROMA " "Quanto sta avvenendo in queste settimane insupera ogni limite e non può, in alcun modo, essere accantonato". Lo ha detto il presidente ...della Federazione russa ai danni dell'ha ...Dall'inizio della guerra in, la Russia ha più volte interrotto il funzionamento dell'...Baku - Tiblisi - Ceyhan (BTC) o la realizzazione di nuovi collegamenti con Turkmenistan e. Tuttavia, ... Cosa accomuna ucraini e iraniani. Nella loro scelta intrepida c'è l’amore per la libertà Messaggio del Capo dello Stato alla conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia alla Farnesina ...ROMA (ITALPRESS) – “Quanto sta avvenendo in queste settimane in Iran supera ogni limite e non può, in alcun modo, essere ...