Inverno | sole e pelle | la prevenzione dermatologica comincia adesso

Architectural Digest Italia

'A zupp' e latt' In una fredda mattina d'non c'è nulla di meglio di una tazza di latte ... per una volta, ma solo per una volta, di scappare dal Natale! E dove se non ai Caraibi, acque ...... alle 22:47 ora italiana avremo il solstizio d'. Cos'è il solstizio Letteralmente il solstizio " è il momento in cui ilraggiunge, nel suo moto apparente lungo l'eclittica, il punto di ... Feng Shui, i rituali per dare il benvenuto al solstizio d’inverno Il dott. Matteo Spinelli del Gruppo Habilita: «Sottoporsi a visita dermatologica in questo periodo è più efficace perché mancando l’abbronzatura estiva è più facile rilevare eventuali anomalie della p ...Il commento a Interris.it del professor Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, in merito alla morte per freddo di un senzatetto a Bologna ...