QUOTIDIANO NAZIONALE

Nerazzurri in pressing sul francese, si tenta la carta della centralità nel progetto. E verso il Napoli Inzaghi pensa alla coppia inedita di ...Commenta per primo L'un nuovo numero 12 in vista della prossima stagione: tra gli obietti Neto , 33enne portiere ex Juventus e Fiorentina, in scadenza a giugno con il Bournemouth . Inter, si cerca di convincere Thuram. Intanto Inzaghi pensa a Lukaku-Dzeko contro il Napol Nerazzurri in pressing sul francese, si tenta la carta della centralità nel progetto. E verso il Napoli Inzaghi pensa alla coppia inedita di attacco ...Nel giorno del suo trentunesimo compleanno, Suning ha regalato al presidente il piano d'azione per continuare a gestire il club che, sotto la guida di Steven, ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, ...