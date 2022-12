Inter | il capo ultrà Beretta arrestato per violazione del Daspo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nella giornata di oggi i Carabinieri di Pioltello hannoAndreaper aver violato la restrizione il 29 ottobre del 2019 in occasione di-Parma. Ilultras dell’aveva ricevuto il divieto il 19 aprile del 2017 per un agguato organizzato a dei tifosi della Roma in occasione della partita a San Siro contro l’era stato obbligato a risiedere al di fuori del comune milanese e doveva firmare tre volte durante le partite della squadra nerazzurra.aveva violato ilgià in altre occasioni, come si legge su Calcio e Finanza. “Il 15 febbraio 2019era stato invece fermato mentre assisteva a Sondrio-Seregno, gara di Serie D, insieme ai tifosi ospiti, con cui i ...

IL GIORNO

... partner da sei anni, ma Interparfums Sa (controllata francese dell'americanaParfums ), con ...e della commercializzazione di tutte le linee di profumi come pure dei cosmetici del marchio in...... 47 anni, originario di Cernusco sul Naviglio ma residente proprio a Pioltello eultrà della curva Nord dell'. I militari lo hanno fermato - si legge in una nota dell'Arma - poiché '... Milano, arrestato Andrea Beretta, capo ultrà della Curva Nord dell'Inter Si è ridimensionato solo in parte il sell-off provocato alla vigilia dall’inaspettata decisione della Banca centrale giapponese (BoJ) di allentare la politica di controllo della curva dei rendimenti d ...(Teleborsa) - "Per garantire la sicurezza energetica al Paese in questa delicata fase storica i rigassificatori di Piombino e di Ravenna sono necessari, ed è importante che siano realizzati nel ...