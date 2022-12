Infrastrutture L' anno che verrà ' Creeremo 12mila posti di lavoro' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Il sindaco Nardella: 'Andremo avanti con tramvie, alta velocità e aeroporto. E per lo stadio i soldi ci ...Vanno potenziate queste. E tante altre. Questa regione è ferma da 10 anni perché ... E prima del 2030, l'santo 2025. Nel Giubileo, Roma oltre a confermarsi tempio della cristianità ... Infrastrutture L’anno che verrà "Creeremo 12mila posti di lavoro" Il Consiglio superiore dei lavori pubblici al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha approvato due progetti dal valore totale di 4,5 miliardi di euro di Rete Ferroviaria Italiana, capofila ...(Teleborsa) - Si è svolta oggi una tavola rotonda industriale tra la Commissione europea e i rappresentanti delle imprese, via videoconferenza, per lanciare la piattaforma Ue per gli ...