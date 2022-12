Indicazioni precise che forse sono solo premure per una storia che per lei sarà sempre dolorosa

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Hollywood sta organizzando un biopic su Heath Ledger, morto a 28 anni nel 2008. E Michelle Williams (con cui ha avuto la figlia Matilda) pare sia impegnata a prendere il controllo sul film. Nonvuole scegliere l’attrice che la deve interpretare, ma pare voglia anche imporre i contenuti, limitando la, in pratica, quasi esclusivamente sui momenti felici del loro rapporto. Alquanto inusuale, visto che non si conosce ancora neanche il regista. Masi trattadi un eccesso di zelo visto che Michelle è prima di tutto testimone e soggetto non principale del film. Michelle Williams: film, amori e carriera guarda le foto ...

Avvenire

Questeevitano un eccessivo affollamento nelle stanze durante l'ora del passo. Il personale ha comunquedisposizioni di agevolare, per quanto possibile, la comunicazione dei ...Nel giro di venti secondi, il software manda al direttore di garasulla posizione di un calciatore. Per i recuperi extra, invece, se l'andazzo è quello di andare sempre più verso ... Su Sky il panettone è preparato ad arte TikTok non attraversa un periodo semplice. Il social del momento è al centro delle attenzioni negli Stati Uniti ed è finito sotto indagine in Europa per la gestione dei dati degli utenti. Ed è forse n ...Il ministro dell’Istruzione e del Merito sottolinea il divieto d’uso di cellulari e tablet durante le lezioni: cosa cambia ...