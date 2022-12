' Inchino' al boss mafioso durante la processione pasquale fu un realto 

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) AGI - Ci fu reato nelle tre deviazioniladel Venerdi' Santo del 25 marzo del 2016 a San Michele di Ganzaria, per compiere un '' davanti alla casa delFrancesco La Rocca: lo ha deciso il tribunale di Caltagirone che ha condannato 39 imputati a complessivi 80 anni circa. I reati contestati dalla Dda di Catania, a vario titolo, sono turbamento di funzioni religiose e istigazione a delinquere. A 30 imputati e' stata contestata anche l'aggravante mafiosa. Ritenuto prescritto invece il reato di riunione pubblica non autorizzata. Tre imputati sono stati assolti perche' il fatto non costituisce reato.

