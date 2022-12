Imprese | nasce Cna Lombardia Turismo e Commercio | Rigotti presidente regionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Si è tenuta a Milano presso la sede di Cnal'assemblea elettiva del raggruppamento di interesse Cna, costituito per promuovere l'universo delle piccole e mediedel, un asset fondamentale per la nostra regione e quelle del, che con il loro dinamismo forniscono un contributo essenziale alla crescita del prodotto interno lordo e all'occupazione del territorio lombardo, rappresentando trasversalmente tutte leche operano in questa filiera, riconoscendo nella valorizzazione del territorio un volano strategico di crescita per le aziende del comparto alimentare, dell'artigianato artistico e tradizionale. L'assemblea, dopo un costruttivo confronto tra tutti ...