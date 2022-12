Il Tour de France 2024 partirà da Firenze

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) In occasione de “La volata vincente” è stato annunciato che . E’ la prima volta che parte dall’Italia. Ilfinirà a Nizza e non a Parigi a causa dei giochi olimpici. A dare la notizia è stato il sindaco di, Dario Nardella, insieme all’organizzatore del giro Christian Prudhomme. Il primo cittadino del capoluogo toscano si è detto entusiasta. «È un sogno che inseguiamo da 15 anni è un evento storico, non era mai successo prima che ilde, la più grande competizione internazionale di ciclismo, partisse dall’Italia. È una doppia soddisfazione perché parte da. È stato un grande lavoro di squadra è un sogno che si realizza. Siamo di fronte all’evento sportivo più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio. Per, la nostra area ...

La Stampa

AGI - Ildedel 2024 prenderà il via, per la prima volta, in Italia: partenza il 29 giugno da Firenze, poi altre due tappe con arrivo a Bologna e Torino . Con tappe dalla valenza anche simbolica ...Ultimi Articoli San Giovanni in Marignano, colpo alla Banca Popolare Valconca: bottino di 25mila euro Ufficiale: Firenze - Rimini prima tappade2024 Il medico riminese Massimo Barone ... Il Tour de France 2024 passerà da Alba Sarà una sera davvero speciale , quella di mercoledì 21 dicembre. Sarà un regalo per tutti gli appassionati di ciclismo. Alle 18.20 in diretta su RaiDue, infatti, un sogno diventerà realtà: per la… ...Partenza storica per il Tour de France 2024, l'evento sportivo più seguito al mondo dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio. A Firenze, nel Salone del Cinquecento di Palazzo Vecchio, è stata presentata la ...