Il teatrino di Musk | ora annuncia le dimissioni | ma quando “qualche folle assumerà l’incarico”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic – Elone leda Twitter. Per la piega che sta prendendo la storia, potrebbe essere una telenovela in grado di focalizzare attenzioni mediatiche fino al nuovo anno, come manco i primi reality show riuscivano a fare. D’altronde, la stravaganza del personaggio è ben nota a tutti.e le“votate”già aveva stupito – come suo solito – con il “sondaggio” di due giorni fa,aveva chiesto in pubblica piazza virtuale di essere giudicato dal popolo altrettanto virtuale di utenti. “Volete che mi dimetta? Mi atterrò alla decisione di questo sondaggio”, aveva scritto. Ebbene, il popolo di utenti si era espresso per il ritiro del magnate dalle redini con un netto 57%. Un calcolo ben preciso? Bisogna essere piuttosto tonti per pensare che Elon ...