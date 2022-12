Il Qatar-gate? Una tragedia italiana | anche per Meloni E la guerra in Ucraina sarà ancora lunga Nessuno cede

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) "Biden vuole frenare Zelensky? Non è vero niente. L'atomica è lontana, mala pace" Segui su affaritaliani.it

La7

... alla luce del suo ruolo di eurodeputato e del delicato momento per lo scandalo del. La Lega attacca parlando di "Majorino smentito da Conte" mentre il segretario di +Europa Della Vedova ...Che dallo scandalo delne deve uscire ancora più forte e unita. Più giovane, come chiedono le nuove generazioni, che vogliono anche una Verona più europea, più accogliente e comunitaria. ... Qatargate, nuovi colpi di scena Continuano ad emergere nuovi dettagli dallo scandalo "Qatargate" che ha sconvolto le istituzioni europee. Andrea Cozzolino adesso ...La Commissione Ue non ha mai avuto "alcun rapporto contrattuale" né ha versato "alcun finanziamento" all'Ong fondata da Panzeri, ha detto il portavoce Eric Mamer ...