Il Qatar-gate? Tragedia anche per Meloni E la guerra sarà lunga

La7

, Nathalie Tocci: 'Più che un problema dell'Ue è un disastro per l'immagine dell'Italia' L'Europa si appresta a vivere un Natale in tempo di guerra. Non accadeva dal 1944, eppure l'...Registrazione audio di "Ile il viaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Collegamento con David Carretta da Bruxelles", registrato mercoledì 21 dicembre 2022 alle 09:27. Sono intervenuti: ... Qatargate, nuovi colpi di scena L'ex eurodeputato ha parzialmente ammesso alcune dei fatti che gli contestano i magistrati facendo i nomi di vecchi colleghi e compagni ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...