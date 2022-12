Il Presidente dell’Afa ubriaco insulta il Ministro | i giocatori portati via in elicottero | i retroscena della festa argentina

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Le foto, i video, dei milioni di argentini travasati sulle strade di Buenos Aires per laMondiale, con i Campioni del Mondo a sfilare sul bus scoperto quasi a rischio di restare decapitati. Un tour di 8-9 ore, infinito, terminato con una scena da Apocalipse Now: ivia con gli elicotteri. Se possibile, il dietro le quinte è quasi più spettacolare. Il Clarìn racconta la febbrile trattativa istituzionale sull’epilogo. Tra urla, bestemmie, insulti e alcol. Tantissimo alcol. “No se puede seguir, que vayan a los helicópteros”, urla Aníbal Fernández, ilSicurezza Nazionale argentino, quando aveva già preso la decisione di dirottare la carovana che trasportava i campioni del mondo dall’autostrada Riccheri e dal viale General ...

Alla fine, in serata, la comitiva è giunta alla sede(il cui, Chiqui Tapia, si è scusato per "non aver potuto salutare tutte le persone che erano all'Obelisco") per la cena di ...Il primo a lamentarsi della situazione è stato lo stesso, Claudio 'Chiqui' Tapia , che ha lamentato la brusca fine della carovana in autobus. 'Non ci permettono di salutare tutte ... Argentina, la sfilata con la Coppa del Mondo interrotta, tensioni con il governo: niente visita alla...