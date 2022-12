Il piano di Zhang | nuovo debito per tenersi l’Inter

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Unpere scongiurare qualsiasi tipo di cambio di proprietà. E’ quello a cui sta lavorando il presidente delSteven, il quale – secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – punta al rifinanziamento delcon il fondo Oaktree, in scadenza a maggio 2024. Non si arriverà in prossimità L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

L'Interista

...in secondo. Per cui Skriniar è parso abbastanza rilassato e sorridente, nonostante per lui questi giorni siano decisivi in ottica futuro. Marotta © LaPresseCosì Beppe Marotta e Stevenne ...LE PAROLE - Lo stessoha dichiarato ieri sera alla cena di Natale: 'Il nostro obiettivo è vincere , ispirare e intrattenere le persone, deve essere nello spirito di questo club sempre, in ogni ... Zhang è il futuro: il piano del presidente per tenersi l'Inter Zhang vuole ridiscuterlo con Oaktree o con un altro fondo Steven Zhang ha parlato della situazione economica dell’Inter e non solo. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Zhang si è già messo ...Nella serata di ieri si è tenuta l’annuale festa di Natale organizzata dall'Inter. L'atteso discorso del presidente nerazzurro ...