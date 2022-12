Il Paradiso delle Signore | trama 21 dicembre 2022 | Irene ritrova il sorriso

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)Cipriani ritroverà ilnel corso della puntata de Ildel 21. La giovane Venere, di recente, ha dovuto salutare la sua migliore amica, Stefania Colombo, che ha deciso di partire per l'America per seguire il fidanzato Marco. Quest'ultimo, in particolare, ha ottenuto un prestigioso lavoro come corrispondente ed è partito insieme alla sua amata, non prima di aver salutato amici e parenti nel corso di una toccante festa organizzata dalle Veneri in galleria., però, ha reagito con grande tristezza alla partenza di Stefania ed è apparsa molto abbattuta e demoralizzata nei giorni seguenti, al punto da suscitare preoccupazione anche in Alfredo. Quest'ultimo, che ha un debole per la Cipriani e sta cercando ...