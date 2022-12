Il Napoli dorme ed il Lille si diverte Azzurri sconfitti per 1-4

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Seconda amichevole natalizia per ildi Spalletti che oggi incontra al 'Maradona' i francesi del, allenati dall'ex tecnico romanista Paulo Fonseca. Un test importante in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per il Mondiale. La squadra azzurra, attuale capolista del massimo torneo nazionale, il 4 gennaio è attesa da un importante match al Meazza contro l'Inter. Senza i nazionali reduci dai Mondiali e con Demme, Rrahmani e Sirigu ai box Spalletti schiera ilcon il 4-3-3: a centrocampo c'è Elmas mentre Simeone e Raspadori iniziano dalla panchina, con l'ex della serata Osimhen al centro del tridente completato da Politano e Kvaratskhelia. CRONACA Il Corriere dello Sport riporta 90'+3' -in gol con Raspadori Gol del: a muovere lo 'score' per gli ...

Today.it

... era crollato in un sonno profondissimo durato oltre un anno, nell'ospedale Cardarelli di. L'uomo aveva sempre negato di essere colpevole, dichiarandosi innocente all'udienza di convalida dell'...... è la street art, che da Milano a, da Torino a Roma e Bologna è ormai diventata uno ... Tra i loro progetti, Il Papa chein piazza Magione a Palermo, Miss Nor Tronic o Stavanger e il volto ... Dorme per un anno, si sveglia in ospedale e deve essere processato per abusi su minore Accusato di violenza sessuale su minore, ha deciso di non nutrirsi e non muoversi. A furia di simulare si è ammalato veramente.San Gregorio Armeno, la Cappella Pappacoda, la fontana di Spinacorona. E ancora Palazzo Firrao a via Costantinopoli, la cupola della basilica della Sanità e il Borgo di ...