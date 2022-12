Il Napoli affonda in amichevole | poker del Lille al Maradona e secondo ko di fila

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ilined è allarme per Spalletti. Disastrosa prestazione inquella contro unscattante e reattivo, ben messo in campo da Paulo Fonseca, ed è 1-4 addirittura alper quello che ilko diin questo ritiro invernale dei partenopei dopo quello contro il Villarreal. Una partita che non conta nulla perché i punti tornano in palio dal 4 gennaio contro l’Inter, ma che ha evidentemente spaventato i tifosi e l’ambiente, e così la squadra, capolista incontrastata della Serie A prima dello stop per i Mondiali, esce addirittura tra qualche fischio e dei cori e non passerà delle feste tranquillissime, anche se ci sono ancora a disposizione due settimane per raddrizzare la barra e riprendere lo ...