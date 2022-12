Il lanciatore europeo Vega-C si perde nello spazio dopo il decollo | «La missione è fallita» – Il video

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Illeggero-C, che avrebbe dovuto effettuare il suo primo volo commerciale, è andato perso pocoilda Kourou. Aveva due satelliti Airbus a bordo. «Laè persa», ha dichiarato il capo di Arianespace Stephane Israel dal centro spaziale di Kourou, nella Guyana francese secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Afp. Dieci minutiil, alle 22.47 ora locale (02.47 ora di Parigi), la traiettoria delha deviato da quella programmata. Da quel momento la telemetria ha smesso di arrivare alla sala di controllo del centro spaziale.-C doveva mettere in orbita due satelliti per l’osservazione della Terra costruiti da Airbus, Pléiades Neo 5 e 6. ...

