Il grande rimpianto per lo sport italiano nel 2022? La Coppa Davis | chissà come sarebbe finita con Bolelli…

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Fa ancora male. L’epilogo dellaha tanto i contorni dell’occasione mancata in casa Italia e anche un po’ della maledizione. Nei fatti l’Insalatiera è andata altrove e l’unico sigillo nella storia continua a essere quello del 1976 quando i ragazzi guidati da Nicola Pietrangeli e capeggiati da Adriano Panatta andarono in Cile con fierezza e tornarono vincitori. Una stagione che per il tennis azzurro è stata all’insegna degli infortuni dall’inizio alla fine. Le Finals di Malaga erano state precedute dalla notizia del forfait di Jannik Sinner, n.1 d’Italia, per un problema al dito di una mano emerso nel corso del torneo di Parigi-Bercy, e da un Matteo Berrettini che non avrebbe potuto giocare perché non pienamente recuperato dal problema al piede sinistro. Nei fatti una squadra “incerottata” che aveva...