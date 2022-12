Il governo accelera sulla cessione di Ita Airways | l’ad | «Dopo 20 anni | i ricavi superano i costi» Lufthansa pronta a comprare

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Via libera dal Consiglio dei ministri a un nuovo Dpcm che sostituisce quello dello scorso marzo. L’esecutivo aveva bisogno di cambiare le norme perreprocedura didi Ita: se la norma precedente prevedeva che la compagnia aerea potesse essere venduta con una gara – avviata dalDraghi – o con una trattativa diretta, adesso è contemplata la possibilità di un aumento di capitale riservato all’acquirente prescelto. Non solo. IlMeloni, con questo aggiornamento del Dpcm, include la possibilità che lo Stato conservi una quota di maggioranza del capitale, mentre con la versione di marzo il Tesoro sarebbe dovuto passare subito in minoranza. Il vettore tedesco, dunque, è sempre più prossimo all’acquisto di Ita ...

Dealflower

Assume importanza rilevante, ai fini della vendita - si spiega in ambienti di- il piano industriale del candidato acquirente della compagnia aerea. Lo scopo del Dpcm (che ora passa all'esame ... Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo dpcm che accelera la procedura di cessione di Ita Airways ... filtra da ambienti di governo, per assicurare lo sviluppo della compagnia. «Cerchiamo un ...Lufthansa è pronta ad affondare il colpo per acquistare la maggioranza di ITA Airways, ma deve prima fare i conti con una grana che gli si potrebbe presentare davanti una volta completata… Leggi ...