Il futuro di Rebic e un gioiello croato | il Milan incontra l'agente Erceg

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La finestra invernale si avvicina e si intensificano i vertici di mercato, soprattutto per il. Non solo quello con Enzo Raiola per il...

Milan News

Qualche tassello inpotrebbe anche arrivare, pure in base alle eventuali uscite dalla rosa ... A Milanello raggiungerebbe l'amico Antee potrebbe giocare in più posizioni: da 9 puro , come ...In attesa di scoprire ildi Ismael Bennacer, che resta un obiettivo di mercato del Liverpool ... Milan, possibile cessione a gennaio perOltre a un possibile acquisto a centrocampo, il ... Tuttosport - Milan, Rebic tra presente e futuro: il croato si gioca tanto nei prossimi mesi Meglio pochi ma buoni. Sembra una frase fatta, ma Stefano Pioli ci crede particolarmente. Molti allenatori sarebbero felici di avere a disposizione una rosa lunga come la sua, ma lui invece ha chiesto ...Ante Rebic sotto esame. E l'attacco nelle sue mani nei primi impegni del 2023 Pioli lo studia e lo osserva. Serve carattere e continuità ...