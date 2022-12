(Di mercoledì 21 dicembre 2022) la manifestazione.Dal 22 aprile al 16 giugno la 60ª edizione. Evento precursore del legame, ora Capitale. Il direttore artistico Pier Carlo Orizio: «Occorre riconquistare il pubblico perso per il Covid e smuovere i sentimenti».

L'Eco di Bergamo

Ha partecipato all'Alburni Jazz, aprendo il concerto di Marina Rei, si è esibita in ... Ha seguito corsi di perfezionamentotenuti da alcuni dei più importanti Maestri italiani ed è ...Ha partecipato all'Alburni Jazz, aprendo il concerto di Marina Rei, si è esibita in ... Ha seguito corsi di perfezionamentotenuti da alcuni dei più importanti Maestri italiani ed è ... Il Festival Pianistico nel segno dell'alleanza Bergamo-Brescia la manifestazione. Dal 22 aprile al 16 giugno la 60ª edizione. Evento precursore del legame Bergamo-Brescia, ora Capitale. Il direttore artistico Pier Carlo Orizio: «Occorre riconquistare il pubblico ...Il Novecento musicale, atto secondo. Presentazione ufficiale martedì 20, al Teatro alla Scala di Milano, per la ...