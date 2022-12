Il Festival Pianistico festeggia sessant’anni fra grandi ritorni e debutti internazionali

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) IlInternazionale di Brescia e Bergamoi suoi 60 anni nell’anno di Capitale italiana della Cultura con un programma che si concentra sul superamento dei confini e dei pregiudizi rispetto la musica del Novecento. Main Partner della 60esima edizione Intesa Sanpaolo. Il tema: Novecento Suite vol.2 – L’Anti Avanguardia Il percorso tematico della seconda parte di Novecento Suite – tratto fondamentale dell’identità del– è basato su un repertorio attentamente selezionato di oltre 30 compositori. Il 60°è dedicato all’Anti Avanguardia, intesa come la ricerca di quegli autori che nel XXI secolo hanno saputo parlare un linguaggio contemporaneo, spesso ostracizzati dalla critica militante, ma di cui il tempo (e soprattutto il pubblico) ne ...

L'Eco di Bergamo

Ha partecipato all'Alburni Jazz, aprendo il concerto di Marina Rei, si è esibita in ... Ha seguito corsi di perfezionamentotenuti da alcuni dei più importanti Maestri italiani ed è ...Ha partecipato all'Alburni Jazz, aprendo il concerto di Marina Rei, si è esibita in ... Ha seguito corsi di perfezionamentotenuti da alcuni dei più importanti Maestri italiani ed è ... Il Festival Pianistico nel segno dell'alleanza Bergamo-Brescia la manifestazione. Dal 22 aprile al 16 giugno la 60ª edizione. Evento precursore del legame Bergamo-Brescia, ora Capitale. Il direttore artistico Pier Carlo Orizio: «Occorre riconquistare il pubblico ...Il Novecento musicale, atto secondo. Presentazione ufficiale martedì 20, al Teatro alla Scala di Milano, per la ...