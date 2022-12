Il Comune presenta il SUED | lo ‘Sportello Unico per l’Edilizia’ | “Un passo verso il futuro”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta questa mattina, presso la sala convegni di Palazzo Paolo V a Benevento, lazione del portale telematicoperche nell’anno nuovo, a partire dall’8 gennaio, costituirà l’ed esclusivo punto di accesso per lazione di tutte le istanze, comunicazioni e segnalazioni relative agli interventi edilizi su suolo comunale. All’incontro era presente per l’amministrazione comunale il vice sindaco Francesco De Pierro ma anche l’assessore Carmen Coppola, ma soprattutto la ‘padrona di casa’ per la circostanza, Molly Chiusolo, assessore al ramo, per l’appunto, ‘Urbanistica, Edilizia Privata, Toponomastica, Puc, Rapporti con l’Acer, Politiche Abitative’. “Con l’anno nuovo partirà il– ha ...

AULSS 1 Dolomiti

Giuseppe Satriano , arcivescovo di Bari - Bitonto ,la Veglia di preghiera promossa ... Raccontano la fatica che si sta facendo per riconnettere i cuori e per tessere una trama. L'......troppo conveniente rispetto all'effettivo prezzo di mercato del prodotto che si intende acquistare, allora è meglio verificare le recensioni pubblicate da altri utenti attraverso un... Anche il Comune di Alpago presenta i suoi percorsi per mantenersi ... Catania e le sue periferie, fisiche ed esistenziali: grandi spazi urbani dove fa fatica la presenza dello Stato e dove per contrastare il disagio e favorire la coesione sociale occorre un impegno cora ...“In Parlamento sempre con lo stesso obiettivo: dare alla nostra città, alla nostra provincia, alla nostra regione, strumenti per poter migliorare. E anche stavolta portiamo a casa risultati concreti p ...